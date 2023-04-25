Бывший глава Мончегорска Дмитрий Староверов снова оказался в поле зрения надзорных органов

На этот раз из-за самовольного захвата земли. Управление Росреестра по Мурманской области подтвердило, что свой участок бывший чиновник увеличил незаконно.

В журналистском расследовании «Арктик-ТВ» мы уже рассказывали о земельном участке бывшего главы Мончегорска. Нас насторожило, что его конфигурация, отражённая в записях Росреестра, визуально не совпадала с той огороженной территорией, которую мы увидели своими глазами.

Тогда мы предположили, что Дмитрий Староверов мог увеличить свою землю за счёт соседнего участка, принадлежащего Российской Федерации.

Прокуратура совместно с управлением Росреестра по Мурманской области провели проверку и установили, что владения бывшего чиновника действительно были самовольно расширены. Причём сразу за счёт двух участков.

«Установленное по периметру замкнутое ограждение фактически используемого Староверовым земельного участка частично установлено за пределами земельного участка и расположено в том числе на территории соседнего земельного участка и свободных земель, государственная собственность на который не разграничена, таким образом, что часть последних из двух участков фактически объединена единым периметральным ограждением».

Если говорить простыми словами, то забор на участке Староверова установлен так, что частично захватывает два соседних. А это административное нарушение.

Сам Дмитрий Геннадьевич, впрочем, привычно сообщил, что ни в чём не виноват. По словам бывшего главы, упомянутый ранее забор появился ещё до того, как земля перешла в его собственность. Тем не менее, специалисты Управления Росреестра по Мурманской области посчитали, что вина Староверова очевидна. Более того, его действиями государству нанесён имущественный ущерб. В итоге Дмитрию Староверову вынесли административное наказание.