Бывший глава Оленегорска и его заместитель, подозреваемые в злоупотребление должностными полномочиями, предстали перед судом

Суд признал подсудимых виновными и назначил бывшему главе Оленегорска Олегу Самарскому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, его бывшему заместителю штраф в 50 тысяч. Оба лишены судом права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 2 года.

Григорий Бардинов, государственный обвинитель: «По версии органов предварительного следствия, в 2019 году обвиняемые, используя свои должностные полномочия, организовали перевод служебного жилого помещения в реестр жилья коммерческого найма. После этого квартира была предоставлена в наем родственнику главы города. Вину в совершении инкриминируемых преступлений указанные лица не признали».

Суд признал подсудимых виновными и назначил бывшему главе Оленегорска Олегу Самарскому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, его бывшему заместителю штраф в 50 тысяч. Оба лишены судом права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 2 года.

Олег Самарский, впрочем, по-прежнему занимает кресло депутата областной Думы.

Решение суда не вступило в законную силу и у него есть время, чтобы обжаловать решение, иначе занимаемой должности он лишится.