Бывший мэр Мончегорска Дмитрий Староверов, продвигая идею установки памятника репрессированным, не совсем понимал, с какой организацией имеет дело

Возбуждение уголовного дела за реабилитацию нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал», которое в России ранее признали иноагентом и ликвидировали, стало громким событием минувшей недели.

По информации с сайта общества-иноагента, «Мемориал»* занимался исследованием политических репрессий в СССР и реабилитацией лиц, которые им подверглись. В том числе устанавливал памятники жертвам репрессий в разных городах России.

Однако, по версии правоохранителей, сотрудники «Мемориала»* включали в списки репрессированных лиц тех людей, «которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны». К слову, с подачи этого общества, едва не появился памятник репрессированным и на территории города трудовой доблести Мончегорска.

Скандал с инициативой по установке памятника «жертвам политических репрессий 30-50-х годов» произошёл в середине 2022 года. Хотя сама история началась гораздо раньше. В 2013 году активисты ныне ликвидированного общества подали идею поставить памятник репрессированным в непосредственной близости от мемориального комплекса мончегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ветеранские организации города с такой постановкой вопроса не согласились: ведь это два разных события, и, по мнению общественников, сближать их неправильно.

В 2022 году председатель Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов даже направлял обращение в генеральную прокуратуру и следственный комитет России с просьбой проверить законность решения об установке памятника «жертвам политических репрессий 30-50-х годов».

Однако, вопреки общественному мнению, от инициативы не отказались. При этом, как утверждали в обращении, активным сторонником этой идеи стал бывший мэр Мончегорска Дмитрий Староверов.

Как нам сообщили, даже после того, как общество «Мемориал»* было признано иноагентом и ликвидировано, Староверов продвигал идею установки памятника репрессированным рядом с мемориальным комплексом мончегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Судя по всему, глава города не совсем понимал, с какой организацией имеет дело. А потому и настаивал на реализации инициативы тех, кто, как выясняется теперь, занимались реабилитацией нацизма. Похоже, что уровень компетенции бывшего мэра оказался недостаточным для того, чтобы даже проверить информацию о тех, кто выступил заказчиком.

В результате в Мончегорске едва не появился продукт организации, которая, по мнению правоохранителей, пыталась реабилитировать нацизм.

* - «Мемориал» - общество внесено Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидировано.