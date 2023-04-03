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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.23 19:30

Бывший мэр Мончегорска проиграл очередное судебное дело

Дмитрий Староверов так и не смог восстановиться на должности, лишился которой из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Мончегорский суд в удовлетворении иска ему отказал.

Как мы уже сообщали, в начале марта представители городского Совета депутатов Мончегорска приняли решение отправить главу города в отставку. Произошло это после того, как Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области обнаружило, что Дмитрий Староверов нарушил антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что помимо прочего Дмитрий Староверов ещё и входил в совет товарищества собственников жилья «Проспект», которым руководила его жена. Делать это без предварительного уведомления главы региона он права не имел.

Лариса Батракова, депутат Совета депутатов города Мончегорска: «Этим вопросом занималось Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. К нам в Совет поступило от них письмо. Вполне обоснованное. Также на Совете присутствовали представители городской прокуратуры, мурманской прокуратуры, которые подтвердили, что обоснования, которые шли от Управления антикоррупционной политики, вполне законны. Я знаю, что кто-то, может быть, был не согласен с этим, но прокуратура, которая следит за надзором законодательства, подтвердила. Другого не было, мне кажется, решения».

Однако сам Староверов с решением коллег не согласился и пошёл в суд. Казалось бы, нарушил закон - прими последствия достойно. Ведь норма, на которую ссылались проверяющие и депутаты, чётко прописана в антикоррупционном законодательстве. А правила, как известно, у нас одни для всех и исключений не предусматривают. Неужели, Дмитрий Геннадьевич, который занимал руководящую должность уже долгое время, просто не знал о существовании такого закона?

Павел Девяткин, депутат Совета депутатов города Мончегорска: «С точки зрения буквы, нормы права, тут всё выверено было и сделано без вопросов. Поэтому, честно говоря, не понимаю, какие вообще основания были в суд обращаться. Но суд решение принял, подтвердил, в общем-то, тут другого решения и не могло быть».

Суд, как и следовало полагать, требования Староверова не удовлетворил и пояснил, что всё в рамках закона. Бывший мэр нарушил нормы и за это поплатился своим креслом.

Сергей Гаврилов, юрист администрации города Мончегорска: «Суд рассмотрел аргументы сторон: Совета депутатов, как ответчика, и главы города Мончегорска, как административного истца, и пришёл к выводу, что доводы главы города Мончегорска не подтвердились и вынес решение в исковых требованиях отказать».

Казалось бы, что дело очевидное. Даже, если до этого момента были какие-то сомнения, суд все законодательные нормы, на которые ссылался, привёл. Осталось только с ними ознакомиться, сделать выводы и больше закон не нарушать. Хотя, казалось бы, за 10 лет управления муниципалитетом основополагающие нормативы можно было бы и выучить.

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