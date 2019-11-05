Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко вышел на свободу

Шесть месяцев назад Октябрьский районный суд Мурманска приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Игорь Бабенко был осуждён за злоупотребление полномочиями и нецелевую трату 8 миллионов бюджетных денег и полгода отбывал наказание в сегежской колонии.

По ходатайству бывшего члена правительства суд смягчил наказание. Ещё полтора года бывший чиновник будет ограничен в правах по перемещению, в том числе не сможет по своему желанию покидать квартиру.

А вот бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун, по поручению которой, как следует из многих свидетельских показаний и прочих доказательств этого громкого уголовного дела, действовал Бабенко, так и остаётся на свободе. Никаких дел в отношении Ковтун до сих пор не ведётся, хотя все участники судебного процесса давали прямые показания против экс губернатора.

Недавно стало известно, что Марина Васильевна заняла должность президента некоммерческого партнерства содействия сохранению лососевых видов рыб «Русский Лосось». В настоящее время она живёт в Москве.