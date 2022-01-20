Бывший владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко заочно арестован за невыплату зарплат

Его компания несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ.

Компания «Новик» считалась одним из крупнейших сервисных предприятий на этом специфичном рынке. В состав промышленной группы входила и мурманская Северная производственно-техническая база.

В 2019 году «Новик» вошёл в процедуру банкротства, а в средствах массовой информации появились сообщения о многомиллионных задолженностях перед сотрудниками предприятий, в частности, на Дальнем Востоке.

По этим фактам и было возбуждено уголовное дело. На данный момент в качестве меры пресечения Лященко избран арест на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого из-за границы или его задержания на территории РФ.