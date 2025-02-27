C 1 марта жители Мурманской области смогут воспользоваться правом самозапрета на кредиты

Этот механизм станет новым заслоном на пути мошенников.

Это значит, что любой житель Мурманской области может заблокировать все попытки взять кредит или заём на своё имя и тем самым свести к минимуму риск кредитного мошенничества со своими персональными данными.

Подать заявку на самозапрет можно онлайн через портал «Госуслуги». Для этого необходимо заполнить на портале соответствующее заявление.

Самозапрет начнёт действовать на следующий день после включения сведений о нём в кредитную историю человека. Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие такого запрета по каждому обращению заёмщика. Если ограничение установлено, они должны отказать человеку в кредите или займе.

Необходимо иметь в виду, что в отношении ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов новая мера работать не будет. Устанавливать и отменять самозапрет можно бесплатно неограниченное количество раз.

Наталья Сабина, руководитель экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Мошенники могут оформлять кредиты онлайн, используя чужие документы или доступ к аккаунту на госуслугах. А если вы установите самозапрет, то это будет невозможно. Если, несмотря на запрет, банк или МФО выдаст кредит или заём, то выплачивать долг вам не придётся. Игнорирование самозапрета лишает кредитора права требовать погашения этой задолженности».