C 1 сентября и до 31 декабря поездки в общественном транспорте Мурманской области станут на 6 рублей дешевле

Получить скидку можно будет при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка.

В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, который оборудован валидаторами. С полным перечнем перевозчиков и правилами акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир».

При оплате проезда бесконтактной картой сумма поездки списывается сразу со скидкой 6 рублей. Таким образом, проезд в городском транспорте обойдётся в 28 рублей вместо 34.