«Царь горы», «Под перекрёстным огнём», «Резиновый берег» - препятствия на «Заполярном рубеже»

На Северном флоте готовятся к проведению гонки героев «Заполярный рубеж». Уже второй раз соревнования будут проводиться на территории строящегося в районе посёлка Кильдинстрой военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Состязания состоятся 27 июля - накануне главного праздника военных моряков.

Для «Заполярного рубежа» уже оборудуют многофункциональную трассу протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий. Например, «Царь горы», где нужно преодолеть заграждения в помещении, «Под перекрёстным огнём» – проползти по-пластунски под сеткой по грязи, «Резиновый берег» – покорить вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» – пробежать по бревну над болотом и многие другие испытания.

В этих открытых командных соревнованиях может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.