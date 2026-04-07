Царь и царица горы: подвели итоги финала многодневной лыжной гонки «Тур Большой Вудъявр» в рамках заключительного этапа «ФосАгро» Кубка России

Порядка 200 сильнейших участников из нашей страны, Республики Беларусь и даже Китая боролись за медали на протяжении шести дней.

Местом проведения финальной гонки стал курорт «Большой Вудъявр» в Кировске. Дистанция массового старта составила 10 километров. Она расположилась на территории Северного склона.

Самый сложный участок трассы - подъём на вершину горы Айкуайвенчорр – по протяженности составляет около двух километров. По итогам напряженной борьбы среди женщин, лучший результат показала Алина Пеклецова. Уже третий год подряд победа достается именно ей. Спортсменка признаётся, что первый раз знакомилась с трассой прямо во время гонки.

Алина Пеклецова, чемпионка России, победительница в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам: «В первый год было интересно, так как мы вообще не знали, что нас ждёт. Мы выходили с «чистого листа», не представляя, где тут и как бежать, где финиш, сколько бежать. Первый год на драйве прошёл. Прошлый год я уже понимала, что меня ждёт, уже было тяжело настроиться … В этом году для меня была, наверное, самая лёгкая гонка, очень довольна своим самочувствием. Всё прошло отлично».

А вот звание царя горы Айкуайвенчорр присвоили прославленному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, победитель масс-старта в финале Кубка России по лыжным гонкам: «Мой организм достаточно могучий. Если ему дать установку, то можно брать любые вершины, я это знаю, я это доказывал».

Одним из почётных гостей соревнований стала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Спортсменка отметила, что из года в год покорителей Хибин радует хорошая погода.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам: «Боженька нас любит и каждый год в это время стоит хорошая погода – солнышко, есть ветерок, но спортсмены его не чувствуют».

В ходе торжественной церемонии закрытия соревнований заслуженные трофеи получили лидеры общего зачёта Кубка. Ими стали Алина Пеклецова и Сергей Ардашев.

