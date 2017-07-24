Целый «Мир» - бюджетникам и пенсионерам

В Заполярье сотрудники государственных и муниципальных учреждений продолжают получать карты национальной платёжной системы. На пластик, где вместо привычных «Виза» или «МастерКард» написано «Мир», переводят и получателей пенсии. Журналисты «Арктик-В» узнали, чем отличаются новые карты, где ими можно расплатиться.

С 1 июля этого года в России был запущен процесс перевода всех сотрудников бюджетной сферы на национальные карты «Мир». Явление не миновало и Мурманскую область. Сейчас в Заполярье новые карты получают работники бюджетных учреждений, пенсионеры и студенты.

- Относительно Мурманской области держателями карты «Мир» в июне было совершено около 62 тысяч операций по оплате товаров и услуг, - отмечает Светлана Зайцева, начальник отдела платёжных систем и расчётов Мурманского отделения Банка России. - Это в 4,5 раза больше, чем в начале этого года. Средний чек в pos-терминале составил 500 рублей, это выше показателей начала года в два раза. Действующие бюджетники будут переведены на национальный платежный продукт до 1 июля 2018 года, действующие пенсионеры - по мере окончания срока действия карт.

Некоторые северяне, которые получили новые карточки, недоумевают, что с ними делать. Некоторые переживают, что российский пластик не пройдёт на кассе. Впрочем, в заполярном отделении Центробанка заверяют, что в нашем регионе к приёму карт «Мир» готовы практически все терминалы и банкоматы. Остались лишь считанные единицы устройств, но и здесь ведётся работа с банками по их адаптации под новый отечественный продукт.

- На сегодня торговые точки, годовой оборот которых превышает 12 млн рублей, уже принимают национальные платежные инструменты – говорит Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России. - С 1 октября магазины и торговые точки, выручка которых превышает 40 млн в год, также будут принимать карты «Мир». Этот срок специально установлен с тем, чтобы они смогли подготовиться к этой работе.

Понять, что банкомат принимает новые карты, просто - на нём должна быть соответствующая наклейка. Надписи «Мир» должны быть размещены и на дверях магазинов и заведений, в которых можно расплатиться по безналу российской картой.

Внешне новые российские банковские карточки от привычных карт отличаются мало. «Визуально карта ничем не отличается. Дизайн может быть любой, отличается только логотип, - поясняет Светлана Зайцева, начальник отдела платёжных систем и расчётов мурманского отделения Банка России. Разные платёжные системы «Виза» - это международная платёжная система, «Мир» - это национальная платёжная система».

Все изменения заложены внутри банковской структуры. Если объяснять просто, то карты «Мир» обслуживаются системой на территории страны и не зависят от внешних блокировок. Все операции по картам защищены отечественными разработками.

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Башкирии карты «Мир» уже используют в качестве проездного на общественный транспорт, а в Ростове и Мордовии их опробовали как ключ доступа к электронной зачётке студентов. Ожидается, что этот опыт в дальнейшем будет распространён и на другие регионы России, в том числе Мурманскую область.