Ценители современного творчества выставили свои работы на фестивале «ПоларФест»

«ПоларФест» - фестиваль, который стартовал в Мурманске уже четвертый раз, на нём собрались любители фантастики, ценители современного творчества и просто все те, кто неравнодушен ко всему необычному. Графические романы, дизайнерский хэндмэйд и мистическая атмосфера - всё это смогла оценить наша съёмочная группа.

Нечасто в нашем городе можно встретить в одном месте столько художников и коллекционеров. Фестиваль «Polarfest» собрал поклонников современного искусства в научной библиотеке, прежде всего, он связан с так называемой изотекстовой культурой - графикой иллюстраций и комиксами.

Посетителям феста скучать не придётся, в программе заявлены работы художников из Москвы и Санкт- Петербурга, запланированы концерты, мастер-классы, игры и ярмарки. Будет и на что посмотреть, чему научиться.

Экспозиция работ скульптора Виктора Макова из Санкт–Петербурга стала одним из новых направлений выставки. Арт-объекты сделаны из искусственных материалов - латекса и пены, но ужас такие творения вызывают настоящий. «Это моя задумка - «Трофейная голова пришельца», которую можно на стенку вешать», - рассказывает Виктор Маков, художник-скульптор.

«Поларфест» - это не музей, здесь все можно пощупать, потрогать. И что совершено невозможно для хранилищ старины, приобрести экспонаты для себя. А выбрать есть из чего: комиксы, манга, сувенирная продукция, плакаты к фильмам. Все то, что будоражит преданных фанатов многочисленных фантастических произведений, кино франшиз и технологий.

Фестиваль продлится до 3 марта. Подробности о мероприятии можно узнать в социальной сети «ВКонтакте».