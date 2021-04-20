Центр дополнительного образования «Лапландия» будет сотрудничать с «Мурманскводоканалом»

В рамках договоренности между предприятием и Центром дополнительного образования юные инженеры «Лапландии» будут посещать водоканал, изучать специфику непростой, но очень важной работы ресурсоснабжающей организации. Специалисты будут готовить для детей задания, обучать азам инженерно-технических профессий. Такое взаимодействие поможет развить интерес к этой сфере и воспитать молодые кадры.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Серьёзное предприятие, ресурсообразующее в городе Мурманске, которое имеет обширные инженерные сети, они готовы представить кейсы различного уровня для наших юных инженеров. Причём не только кванторианцев, но и учащихся квантолабов нашего мобильного технопарка».

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Заключаем соглашение на будущий год. У нас будет достаточно времени проработать для детей интересную программу, которая позволит им раскрыть потенциал. И как я говорил уже, наша задача, чтобы в области оставались инженеры, чтобы они понимали, где могут применить свои знания, навыки и, соответственно, работать, в том числе и на нашем предприятии».