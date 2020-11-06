Центр дополнительного образования «Лапландия» празднует юбилей

6 ноября учреждение отмечает 35-летие. О том, как развивался бывший дом пионеров расскажем в нашем сюжете.

«Лапландия» хорошо знакома жителям нашего региона. С 1985 года двери центра, а тогда ещё дворца пионеров, были открыты для детей и подростков, которые хотят научиться чему-то необычному или даже просто провести время с пользой для себя и своего здоровья.

Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Девиз нашего центра: «От детских проб до профессионального самоопределения». Приходи, пробуй, развивайся, в будущем определяйся со своей профессией. Вот что для нас важно. Улыбки, смех ребёнка. Но это никогда не покидало «Лапландию» за все 35 лет существования. Но сегодня это очень актуально, потому что уметь социализоваться, уметь найти себя в жизни, применить свои знания, капитализировать, как я говорю, свои знания в будущем, это для нас приоритет».

Областной дворец пионеров и школьников считался самым большим детским учреждением на Северо-Западе Советского Союза. Посещать Дворец могли одновременно 1200 детей. Уже в первый год здесь работали 367 кружков и занималось 5733 школьника. Педагогов набирали среди лучших преподавателей региональных домов культуры и дворцов творчества. Многие из них трудятся здесь до сих пор, продолжая воспитывать новые поколения детей.

К 35-летию «Лапландии» телекомпания «Арктик-ТВ» подготовила фильм. Он посвящён истории учреждения, этапам его развития и последним глобальным изменениям. Посмотреть проект можно в эфире «Арктик-ТВ» ближайшую субботу и воскресенье. Появится он и на сайте телеканала.