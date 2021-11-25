Центр досуга и семейного творчества на Северном проезде, 12 уже много лет остаётся точкой притяжения для юных мурманчан и их родителей

Для ребят это учреждение становится вторым домом – сюда они приходят совсем малышами, а выпускаются практически профессионалами своего дела.

Центр досуга и семейного творчества на Северном проезде 12 был основан в 1988 году. Сейчас здесь занимаются около 300 человек, развивая себя в различных направлениях: хореография, творчество, вокал.

Здание учреждения небольшое, но светлое и уютное, в нём царит поистине домашняя атмосфера. Однако места для воспитанников и их родителей хватает с трудом, поэтому было решено найти дополнительное городское помещение и сделать его частью Центра семейного досуга.

Но ограниченное пространство – не повод для грусти. 11 сотрудников дома творчества делают всё, чтобы посетителям было не только весело и интересно, но и максимально комфортно.

Марианна Симакова, директор МБУК «Центр досуга и семейного творчества» г. Мурманска: «У нас нет разделения на то, чьё это дело. Мы делаем все вместе одно большое дело, которое служит для процветания Центра досуга и семейного творчества. Мы сохраняем здесь уют всеми способами».