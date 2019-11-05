Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие

30 октября исполнилось 10 лет со дня образования ГОКУ «Снежногорский межрайонный Центр социальной поддержки населения». За замысловатой аббревиатурой «ЦСПН» - обслуживание без малого 20 тысяч клиентов из Гаджиево и Заозерска, Видяево, Оленьей Губы, Кувшинской Салмы, Сайда Губы, Полярного и Снежногорска.

Ольга Николаевна Гарагуля, директор ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН», с самого основания, рассказывает о самом непростом периоде в истории ЦСПН, о подборе кадров, о поводах для гордости и многом другом. Будет интересно.

- Вы хотите узнать, каким я хочу видеть Центр через 10 лет? Знаете,

моя мечта, чтобы главной задачей центра стала выдача почётных наград и званий ветеранов труда, чтобы мы занимались выдачей материальных вознаграждений за многолетний труд. Иными словами, чтобы наши люди жили на таком уровне, чтобы не нуждались в постоянной материальной поддержке. Вот такая у меня мечта.