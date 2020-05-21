Центр городского развития Мурманской области продолжает преображать дворовую территорию на улице Полярной в Североморске

Пилотный для нашего региона проект комплексного благоустройства целого микрорайона запущен по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Уже выбрана наиболее типичная для северных городов квартальная застройка с закрытым дворовым пространством, в центре которого располагается учебное заведение.