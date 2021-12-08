Центр городского развития приглашает жителей поделиться мнением о благоустройстве главной площади Мурманска

Полную версию концепции преображения Пяти Углов и прилегающих улиц Самойловой и Воровского можно найти на сайте, указанном на экране. Чтобы площадь благоустроили, опираясь на пожелания горожан, специалисты собирают обратную связь с помощью цифровой платформы. Заполнить анкету может любой желающий. На это потребуется не более пяти минут.

Ссылку на опросник можно найти в группе Центра городского развития в социальной сети «ВКонаткте».

Для взаимодействия с гражданами, которые не используют цифровые сервисы, задействованы волонтёры. В ближайшие дни Единый волонтёрский центр Мурманской области проведёт опрос среди жителей Заполярной столицы в крупных торговых центрах городах и в мурманских МФЦ.