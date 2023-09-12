Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере-жить!» продолжает свою работу в круглогодичном формате

Настольный теннис, аэрохоккей, кикер, различные спортивные игры и увлекательные мастер-классы. В этом центре даже взрослый захотел бы остаться на недельку. Но все эти блага созданы специально для детей, чтобы они развивали свой кругозор и приобретали новые и полезные навыки.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Ребята в этом центре получают очень много знаний о нашем Заполярье. Это касается и традиций, и истории, и географических особенностей. Очень много ребята будут узнавать об экономическом потенциале нашего региона. Это очень важно, потому что дети и наше подрастающее поколение должны видеть перспективы того, где они дальше могут выстраивать свою жизнь, где они смогут учиться. Центр планирует проводить экскурсии в наши учебные заведения».

Центр находится недалеко от Мурманска в живописном месте. Каждая смена включает в себя три группы по 20 человек одной возрастной категории. Срок пребывания детей и подростков в центре составляет пять дней.

Посетила торжественную церемонию открытия первой осенней смены и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Это тринадцатый заезд ребят, здесь смогли уже побывать 720 ребят из 30 муниципалитетов. Конечно, впечатление приятное. Общение с детьми, которые тут находятся, говорит о том, что есть желание. Инициатива Андрея Владимировича Чибиса и Виктора Васильевича Сайгина оправдана, такой центр гражданско- патриотического воспитания «На Севере-жить!» должен быть».

С сентября в центре появилось нововведение: теперь каждая смена будет тематической. Но основные направления программы останутся те же - это блоки «Мурманская область», «Патриотическое воспитание» и «Тактическая медицина».

Валентин Юрченко, директор Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере-жить!»: «Осенью небольшие изменения произошли. В зависимости от тематик заезда, например, сейчас у нас юные защитники Отчества - юнармейцы заехали из четырёх муниципальных образований. Также будут заезды кадетских классов, будут заезды колледжей и техникумов, МЧС будут заезды».

Глядя на счастливые лица ребят, понимаешь, что им здесь точно не скучно. Ведь помимо практикумов и активностей они знакомятся друг с другом и обретают новых друзей.

У Тимофея Андросова это уже вторая смена в центре «На Севере-жить!». Ему так здесь понравилось, что, когда выдалась возможность попасть сюда ещё раз, он с радостью ей воспользовался.

Тимофей Андросов, участник смены: «Тут нас веселят, придумывают разные задания, играем в игры, соединяем дружбу нашу с разных городов, знакомимся».

Центр продолжит работу в круглогодичном формате. А чтобы ещё больше желающих смогли пройти гражданско-патриотическую программу совсем скоро здесь откроется новый корпус.