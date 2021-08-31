157 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+59), Мончегорске (+24), Кандалакшском районе (+20).

Центр имени Чумакова может создать новую вакцину от «дельта»-штамма через год. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «RT». Ранее, 22 августа, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что в 2022 году учреждение может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса.

Гинцбург пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

Ранее, 20 августа, учёные из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура заявили о возможности создать универсальную вакцину широкого спектра действия против всех коронавирусов. Индийскую мутацию COVID-19 «дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант стали находить в разных странах, в том числе в России.