Центр компетенций планирует сделать из Териберки центр притяжения туристов

Специалисты регионального Центра компетенций обсудили работу по созданию современной среды для жизни в регионе. Один из затронутых вопросов - развитие Териберки. Этот посёлок стал центром притяжения для многочисленных туристов.

В обсуждении приняли участие представители архитектурного сообщества, сотрудники вузов и активная молодёжь, среди которых студенты арктического университета, на базе которого и был сформирован Центр в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Инициативная группа принимает активное участие в проектировании и благоустройстве Териберки. В планах - обустройство центральной площади для проведения ежегодного Арктического фестиваля, а также сделать это поселение экологически чистым.

«Освободить старую Териберку от котельной, оставить котельную только в Лодейном, а весь жилой и нежилой фонды перевести на электроотопление, - сообщил о планах на будущее Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, - чтобы у нас экология была образцовая, рассчитанная на местных жителей и на приезжих».