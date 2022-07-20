Центр Красного Креста – центр доброты

Благотворительность - сбор вещей и средств, которые направляют для помощи нуждающимся, не единственные направления работы Красного Креста, отделение которого есть и в Мурманске. На базе учреждения, например, организуют различные занятия для детей.

Благотворительность - сбор вещей и средств, которые направляют для помощи нуждающимся, не единственные направления работы Красного Креста, отделение которого есть и в Мурманске. На базе учреждения, например, организуют различные занятия для детей.

Кирилл, гость из Санкт-Петербурга: «Тут много мастер-классов, мне нравится очень здесь. Здесь можно поиграть с друзьями, либо заняться своим делом, либо позвать кого-нибудь играть в шашки, в теннис поиграть настольный».

Кирилл приехал погостить к родственникам в Мурманск на лето, в остальное время проживает в Северной столице. В Красном Кресте бывают и местные ребята, которые в будущем станут добровольцами.

Данил, ученик МБОУ г. Мурманска СОШ №27: «Я решил попробовать стать волонтёром. Люблю помогать людям!».

Для посещения центра Красного Креста достаточно чтобы ребёнку исполнилось десять лет, но стать волонтёром в общественной организации можно с четырнадцати и только с согласия родителей. Но для сегодняшнего мастер-класса разрешение не нужно.

Елизавета Титова, координатор добровольцев Мурманского регионального отделения всероссийского общества «Красный Крест»: «Сегодня мы будем изучать инструменты аквагрима: какие есть краски, как этим всем пользоваться. Научимся делать какие-то базовые вещи».

Координатор добровольцев Елизавета Титова уже 6 лет занимается аквагримом и знает все тонкости в этом искусстве.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» не осталась в стороне. К слову, с афишей мероприятий центра Красного Креста для детей и подростков можно ознакомиться в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».