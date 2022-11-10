Центр «Лапландия» отмечает Всемирный день качества уроком качества

Накануне праздника в Центре дополнительного образования «Лапландия» для школьников провели урок качества.

В стенах Центра дополнительного образования «Лапландия» впервые состоялся урок качества. Слушателями стали воспитанники учреждения – около 40 школьников. Детей ждала насыщенная программа.

Нина Соколан, педагог дополнительного образования центра «Кванториум»: «Мы познакомим ребят с понятием качества, познакомим с организацией работы сотрудников Росскачества, со знаком. Проведут небольшую экспертизу некоторых продуктов, постараемся применить их знания на практике».

На вопросы участников встречи отвечала специалист Мурманского центра стандартизации, метрологии и тестирования. А их от детей поступало немало.

Школьники теперь запросто могут по упаковке определить, например, относится ли этот товар к знаку качества или нет. Благодаря таким знаниям можно сэкономить силы, время и деньги.

Анна Кузнецова, участница встречи: «Есть срок годности. Мы его должны просматривать. Если видим, что просрочено, то уже товар не покупаем».

В дальнейшем на базе центра планируют организовать ряд занятий по повышению потребительской грамотности.