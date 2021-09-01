Центр «Лапландия» вновь распахивает двери для своих воспитанников

День знаний для учеников «Кванториума» начался с урока науки и технологии. На нём дети вспоминали о великих учёных и их не менее великих открытиях. Возможно, воспитанники технопарка вырастут новыми Энштейнами или Менделеевыми. А пока они познают основы большого мира науки.

Сергей Кулаков, директор центра «Лапландия»: «В этом году «Кванториум» станет региональной площадкой олимпиады национально-технической инициативы. Наш «Биоквантум», где ребята сегодня попробуют погрузиться в геном человека, попробую на мастер-классах выделить ДНК».

Для новичков - юных кванторианцев, которые только начинают обучение, педагоги провели увлекательный урок по созданию линейки с помощью лазерных технологий. Вот и 10-летний Максим увлечён своей первой работой. Это только начало пути юного учёного.

Максим Колосько, юный кванторианец: «Я хочу сделать такую игру, когда ставишь вокруг комнаты камеры, которые тебе проецируют на всех стенах эту игру. Надеваешь специальные перчатки и можно дотрагиваться руками и всё делать».

После занятий ученики познакомились с возможностями мобильного технопарка. Этот учебный год обещает быть насыщенным на интересные уроки. Кстати, помимо новинок в научной части «Лапландии», в эстетическом центре, появилось новое направление – современный танец.