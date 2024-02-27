Центр медицины катастроф посетили ученики Мурманского политехнического лицея.

Школьникам такая экскурсия в диковинку. Ведь они впервые познакомились с представителями центра. А вот сотрудникам принимать гостей уже привычно, к ним часто приходит молодёжь, чтобы узнать больше о профессии медиков санавиации.

В этот раз лицеисты познакомились с организацией центра медицины катастроф, санитарной авиации, увидели автопарк учреждения. Также детям показали аппаратуру, которую используют фельдшеры в центре и медицинские укладки. Всё это часть профориентационной работы.

Игорь Ермаков, старший фельдшер Отделения экстренной консультативной специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Мурманской областной больницы: «Мы повышаем престиж профессии, если говорим о медицине. Поэтому для нас это важно. Кадровый дефицит в Мурманской области сохраняется. И возможно, это наши потенциальные работники».