Центр «Мой бизнес» - надёжная опора для начинающих предпринимателей

Для открытия или развития бизнеса нужны средства и опытные наставники, которые помогут разобраться в нюансах деятельности. Такую поддержку в Мурманской области оказывает центр «Мой бизнес». Получить необходимые субсидии, оформить справки и документы помогут квалифицированные специалисты.

Специалисты центра «Мой бизнес» консультируют о начале ведения бизнеса, о базовых основах при выборе организационно-правовой формы, налоговом режиме и видах деятельности. Здесь предприниматель может зарегистрировать своё дело без очередей и госпошлин, ему помогут в выборе ОКВЭД.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Значительная часть обращений связана с мерами финансовой поддержки, такими как микрозаймы, гранты и субсидии, потому что для развития бизнеса деньги играют серьёзную роль. Особенно сейчас, когда высокая ключевая ставка ЦБ РФ, дорогие кредиты в банках. Поэтому очень хорошим подспорьем являются те меры поддержки, которые мы реализуем в нашем центре на нашей площадке».

Микрозаймы до 5 млн рублей – на сегодня самый востребованный механизм поддержки, отмечают специалисты центра. Их предоставляют на льготных условиях по девяти видам, а ставка ниже, чем в банках. Также предпринимателям возможно предоставление поручительств фонда при банковском кредитовании до 70% сделки, что в сумме даёт до 35 млн рублей. Работает субсидирование, кредитно-лизинговые договоры, а также грантовая поддержка социальных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Немалое количество обращений от предпринимателей по помощи по выходу на маркетплейсы. Это сейчас достаточно популярная история. Также по маркетинговому продвижению своих точек. Например, их оформления, подготовки вывесок и оформления. Расширение точек продаж и точек оказания услуг тоже достаточно востребовано и значительное количество предпринимателей в этой сфере поддержку получили».

Большую роль для предпринимателей играет обучение, которое также предоставляют в данном центре. Только в этом году было проведено более 100 мероприятий, которые посетили более 2 тысяч будущих и действующих бизнесменов. Это конференции, форумы и даже конкурсы - и все бесплатные. Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Реализован достаточно широкий перечень образовательных программ. Есть программы, которые реализуют ежегодно. Это «Азбука предпринимателя», серьёзный и интересный конкурс «Мама предприниматель», «Шаг за шагом» и прочие программы. Также есть узкие отраслевые мероприятия, которые мы проводим, ориентируясь на обратную связь от бизнеса, чтобы они хотели услышать, получить и какие компетенции развить».

Помощь в центре оказывают квалифицированные специалисты, которые консультируют также по бухгалтерским и юридическим аспектам ведения бизнеса.