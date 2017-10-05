Центр Мурманска отдают под праздник

Масштабные празднования по случаю Дня города развернутся в Мурманске в субботу. Это внесёт свои корректировки в работу общественного транспорта и схему дорожного движения.

С 9 до 12 часов дня субботы перекроют движение по улице Марата. С 11 до 13 часов – нельзя будет проехать по улице Профсоюзов и проспекту Ленина от Детской театральной школы до улицы Карла Маркса. Также с 11 часов, в связи с проведением авто-мото- и легкоатлетического пробегов, будет приостанавливаться движение всех видов транспорта, двигающихся по проспекту Кольскому в обоих направлениях. А тех, кто будет смотреть праздничный салют в центре города, после праздничной программы будут ждать дополнительные автобусы и троллейбусы.

- У нас будут подогнаны по четыре машины для того, чтобы организовать выезд в сторону юга и в сторону севера, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Они пустые сразу подойдут после мероприятий, чтобы снять ажиотаж среди желающих быстрей уехать домой. НА маршруте № 18 будут два автобуса ждать в сторону юга и два автобуса в сторону севера. Маршрут № 6 будет ждать пустой троллейбус в сторону юга, пустой троллейбус № 3 - в сторону севера.