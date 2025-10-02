Центр Мурманска скоро станет краше: пешеходно-прогулочное пространство на Ленинградской, в «Родине» поселится «Муза», тёплые «льдины» появятся на «Пятине», а Новый год встретим у «Меридиана»

В Центре управления регионом прошла пресс-конференция по грядущим изменениям во внешнем облике центра города.

В Мурманске полным ходом идут работы по комплексному благоустройству ключевых общественных пространств. Эти проекты, поддержанные Президентом РФ, наряду с программами «На Севере – твой проект» и всероссийским конкурсом комфортной городской среды, кардинально меняют облик заполярной столицы. Одно из самых ожидаемых изменений - это открытие Центра цифрового искусства «Муза».

Знаковое для города здание бывшего кинотеатра «Родина» обретает новую жизнь, превращаясь в современный образовательный центр. Работы были исключительно сложными, ведь здание пришлось восстанавливать с нуля. При вскрытии перекрытий находили рельсы из США, а также пришлось снимать до 8 слоев асфальтового покрытия. В процессе было обнаружено множество исторически значимых находок, которые составят выставку после открытия, а затем будут переданы в музей. Открытие произойдёт уже 14 декабря, однако занятия там начнутся только в январе 2026 года.

Обновлённая улица Ленинградская - новая пешеходная артерия превратится в пешеходно-прогулочное пространство, которое свяжет главную площадь города с центром «Родина». Работы, включавшие замену труб теплотрасс, велись в сжатые сроки благодаря синхронной работе подрядчиков. На уложенную плитку даётся гарантия до 3 лет – такая же уже была успешно опробована на «Ледовом» в 2019 году.

После реконструкции улица Ленинградская станет почти полностью пешеходной, с проездом только для пожарных машин. На ней появятся качели, павильон, тёплый павильон для зимнего времени и терраса для летнего. Целостность променада будет сохранена. Озеленение будет проводиться совместно с Кировским ботаническим садом весной 2026 года. Также в следующем году за ДЦ «Меридиан» появится многоуровневый паркинг на 120 машин.

Площадь Пяти Углов преобразится в уникальное общественное пространство, навеянное темой освоения Арктики. Ключевым элементом станет технологичная скульптурная композиция в виде плывущих льдин. Несмотря на образ «льдины» получат систему обогрева для упрощения уборки от снега и наледи.

Как рассказали на пресс-конференции, работы идут долго из-за необходимости предварительной перекладки инженерных сетей. Также заливка архитектурного бетона – сложный и новый для Мурманска процесс, что также влияет на сроки.

Новогодняя ёлка будет установлена на площади перед ДЦ «Меридиан» и вероятно, останется там в будущем. Зелёная красавица появится в центре города уже 15 ноября. А вот знаменитый и полюбившийся всем кит отправится на зимовку для просушки, но потом снова вернётся, но возможно уже на другую улицу Мурманска.