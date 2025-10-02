ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.25 19:30

Центр Мурманска скоро станет краше: пешеходно-прогулочное пространство на Ленинградской, в «Родине» поселится «Муза», тёплые «льдины» появятся на «Пятине», а Новый год встретим у «Меридиана»

В Центре управления регионом прошла пресс-конференция по грядущим изменениям во внешнем облике центра города.

В Мурманске полным ходом идут работы по комплексному благоустройству ключевых общественных пространств. Эти проекты, поддержанные Президентом РФ, наряду с программами «На Севере – твой проект» и всероссийским конкурсом комфортной городской среды, кардинально меняют облик заполярной столицы. Одно из самых ожидаемых изменений - это открытие Центра цифрового искусства «Муза».

Знаковое для города здание бывшего кинотеатра «Родина» обретает новую жизнь, превращаясь в современный образовательный центр. Работы были исключительно сложными, ведь здание пришлось восстанавливать с нуля. При вскрытии перекрытий находили рельсы из США, а также пришлось снимать до 8 слоев асфальтового покрытия. В процессе было обнаружено множество исторически значимых находок, которые составят выставку после открытия, а затем будут переданы в музей. Открытие произойдёт уже 14 декабря, однако занятия там начнутся только в январе 2026 года.

Обновлённая улица Ленинградская - новая пешеходная артерия превратится в пешеходно-прогулочное пространство, которое свяжет главную площадь города с центром «Родина». Работы, включавшие замену труб теплотрасс, велись в сжатые сроки благодаря синхронной работе подрядчиков. На уложенную плитку даётся гарантия до 3 лет – такая же уже была успешно опробована на «Ледовом» в 2019 году.

После реконструкции улица Ленинградская станет почти полностью пешеходной, с проездом только для пожарных машин. На ней появятся качели, павильон, тёплый павильон для зимнего времени и терраса для летнего. Целостность променада будет сохранена. Озеленение будет проводиться совместно с Кировским ботаническим садом весной 2026 года.  Также в следующем году за ДЦ «Меридиан» появится многоуровневый паркинг на 120 машин.

Площадь Пяти Углов преобразится в уникальное общественное пространство, навеянное темой освоения Арктики. Ключевым элементом станет технологичная скульптурная композиция в виде плывущих льдин. Несмотря на образ «льдины» получат систему обогрева для упрощения уборки от снега и наледи.

Как рассказали на пресс-конференции, работы идут долго из-за необходимости предварительной перекладки инженерных сетей. Также заливка архитектурного бетона – сложный и новый для Мурманска процесс, что также влияет на сроки.

Новогодняя ёлка будет установлена на площади перед ДЦ «Меридиан» и вероятно, останется там в будущем. Зелёная красавица появится в центре города уже 15 ноября. А вот знаменитый и полюбившийся всем кит отправится на зимовку для просушки, но потом снова вернётся, но возможно уже на другую улицу Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:15Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Услуга «наличные на кассе» теперь доступна в 259 торговых точках Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 49 копеек, евро потерял почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания: прокурором города Североморска выявлены нарушения требований жилищного законодательства-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»