Центр научно-технологического творчества «Родина» объединил предпринимателей региона

В рамках заседания правительства Мурманской области участники сообщества задали интересующие вопросы и получили обратную связь от представителей региональной власти.

День российского предпринимательства ежегодно отмечают 26 мая. Это профессиональный праздник руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и основателей стартапов. Особое внимание на заседании правительства Мурманской области уделили развитию экономики региона и мерам поддержки предпринимательства, ведь бизнес в северных условиях – не только выгодное вложение, но и дело, имеющее ряд рисков.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «В Арктике бизнес вести сложнее».

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Мы понимаем, что нельзя ставить на одну линию предпринимателей из Арктики и средней полосы».

Работа представителей власти нацелена на организацию устойчивого фундамента и создание комфортных условий для инициативных северян, поэтому общение с предпринимательскими сообществами носит систематический характер.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «В этой части очень важна консолидация усилий федерального центра, регионов, муниципалитетов, взаимодействие с предпринимателями».

Глава региона отметил, что путь представителей бизнеса тернист, однако без их деятельности не было бы процветания Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не может быть жизни, не может быть довольных людей, сервиса в наших городах, если нет развития малого и среднего бизнеса».

2026 год, как отмечают предприниматели, нелегкий, однако живой диалог с вышестоящими лицами и меры поддержки, в числе которых проект «Губернаторский старт», прокладывают дорогу к высоким показателям и долгосрочным перспективам.

Руслана Стегура, предприниматель: «Я верю в то, что человек, который горит своей идеей, ему не страшно ничего, тем более что, когда ты чувствуешь, что есть весомая поддержка».

Екатерина Мун, предприниматель: «Важно то, что в Мурманской области есть внимание к предпринимательству, есть понимание, есть желание и настроение у региона развиваться».

Динамичность, качество и стабильность в бизнес-среде – залог общей работы и совместных усилий. И эти показатели в очередной раз доказывают, что основа любого развития – инициатива человека.