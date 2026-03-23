Центр научно-технологического творчества «Родина» с момента открытия посетили более 1000 человек
Напомним, юные северяне с 5 лет смогут получать дополнительное образование в уникальном пространстве. Основная программа включает четыре дисциплины: исследование и проектирование, программирование и искусственный интеллект, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. Направления объединены в единую систему.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это единственный такой центр».
История здания, в котором открыт центр, началась в 1939 году. За свою долгую жизнь оно стало одним из исторических и культурных символов Мурманской области. Во время масштабной реконструкции строители перебрали более 300 тысяч кирпичей, смонтировали свыше 90 тонн металлоконструкций и использовали тысячи тонн материалов, чтобы вернуть зданию жизнь и превратить его в суперсовременный технологичный центр.
С 1 апреля стартует набор детей на новый поток обучения.