Центр поддержит и выведет в большой мир

Мурманская рыба, ягода и оленина – товары, не нуждающиеся в рекламе для жителей России. Их хорошо знают и покупают практически во всех регионах страны. Теперь северной продукцией заинтересовались и за её пределами. Выйти на международные рынки предпринимателям региона уже два года помогает Центр поддержки экспорта Мурманской области.

Вкус северной ягоды морошки любим и знаком многим жителям Заполярья. Это не только приятное лакомство, но ещё и кладезь витаминов, необходимых организму, особенно в зимний период. Теперь эту чудо-ягоду смогут попробовать и в Германии. На немецкий рынок продукты из даров северной природы вышли благодаря Центру поддержи экспорта Мурманской области, который помогает заполярным компаниям вот уже 2 года.

Анастасия Тютина, руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области: «За прошедшие два года центр оказал поддержку 243 компаниям Мурманской области. В итоге было подписано 60 экспортных контрактов. Это достаточно хороший результат для всего лишь двух лет. Центр оказывает большое количество услуг в зависимости от требований или возможностей предпринимателей, которые к нам приходят за помощью».

Кому-то необходимо разработать привлекающий внимание сайт, кому-то подготовить презентацию для иностранных партнёров, а кто-то нуждается в помощи с документами. И всё это для того, чтобы выйти со своей продукцией за границу и найти новых клиентов. Справиться с этой задачей помогают и выставки.

Екатерина Пакова, аналитик Центра поддержки экспорта Мурманской области: «До закрытия границ мы успешно участвовали в выставках, в очных выставках рыбного профиля, туристического профиля в Европе, в Азии. Экспортеры были очень довольны участием в выставках, результатами довольны. К сожалению, границы были закрыты, мы успешно переориентировались под онлайн-формат проведения выставок».

Благодаря этому о заполярных товарах всё больше узнают по всему миру. География экспорта действительно поражает: мурманские продукты и услуги поставляются в 27 стран - от Австралии до США и это ещё не предел, уверяют сотрудники центра.