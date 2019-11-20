Центр поддержки предпринимательства поддерживает активных и целеустремлённых

Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с Центром поддержки предпринимательства продолжает знакомить северян с молодыми предпринимателями Мурманской области. На этот раз журналисты расскажут о бизнесмене Алексее Налетове, который открыл магазин «Рыба тут».

Алексей Налетов, простой мурманский парень, который, как и полагается жителю нашего города-порта, успел поработать моряком. Однажды он решил что-то поменять в своей жизни и занялся доставкой морепродуктов. Это дело оказалось настолько прибыльным, что северянин решил открыть свой рыбный магазин. «Я стараюсь закупать продукцию у производителей. У меня уже есть несколько договоров именно с рыбопромысловыми компаниями», - рассказывает Алексей Налетов, основатель магазинов «Рыба тут».

Продукция в магазине «Рыба тут» всегда свежая и качественная, рассказывают покупатели. Благодаря такому успеху Алексей этим летом открыл уже второй магазин, теперь уже в Полярных Зорях. Весь бизнес молодой предприниматель ведёт сам. Даже группу в социальной сети создал и ведёт её без сторонней поддержки. «Могу похвастаться, у меня одна из самых больших групп по морепродуктам в Мурманске, - рассказывает Алексей Налетов, основатель магазинов «Рыба тут». - И она по данным сервисов специальных, я узнавал, лучшая в России по вовлеченности».

Прежде чем заняться предпринимательством Алексею пришлось сначала ему учиться. Бизнес-семинары и самостоятельное изучение необходимой литературы помогли познать азы коммерции и начать собственное дело. А недавно Алексей победил в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России».

В Мурманской области активно развивается поддержка молодых предпринимателей. Только в этом году проведены несколько крупных мероприятий. Масштабный форум «Я в деле», бизнес-квиз и впереди ещё один форум - «Мой бизнес». И это только часть помощи. Не стоит забывать и о возможности финансовой поддержки.

«Те, кто в сентябре у нас получили звание лучших молодых предпринимателей, а там есть несколько ребят, которые несколько лет назад в качестве стартапа получили хорошую помощь от нас в виде гранта на начало бизнеса», - констатирует Олег Костенко, министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Что касается регионального этапа «Молодой предприниматель России», то его победители – лучший пример того, насколько активная и целеустремленная у нас молодёжь.