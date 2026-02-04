Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО работает успешно

Глава регионального парламента Сергей Дубовой провёл встречу с северянами на площадке Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. В приоритете – вопросы социальной поддержки, и помощи в трудоустройстве.

За время работы центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО сюда поступило более 29 тысяч обращений. Практически все уже решены.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Центр успешно работает».

Со специалистами центра обсудили наиболее частые вопросы обращений, а с членами семей участников спецоперации – возможности включения в льготную очередь на переселение с Крайнего Севера, а также сопровождения госфонда «Защитники Отечества». Кроме того, с заявителями поговорили о новом виде социального контракта. Такая мера поддержки востребована в регионе, особенно для открытия своего дела. Например, демобилизованный участник СВО Игорь Гладин планирует с его помощью развивать в Заполярье туристический бизнес.

Игорь Гладин, демобилизованный участник СВО: «Я хочу показывать красоту Кольского полуострова людям, имею опыт работы с людьми. Туристическое направление имеет большие перспективы, и я могу в этот сектор вписаться, внести своё и дать развитие».

Новая целевая программа, которая начала действовать с 1 января этого года, упрощает получение такой поддержки бойцам, завершающим службу и членам их семей. Наиболее значимым является отмена для установленных категорий граждан проверки уровня доходов семьи, то есть критерия нуждаемости, которая обязательна при получении обычной социальной помощи.