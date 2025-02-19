Центр подготовки волонтёров Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли в Мурманске

Он расположился в помещении пространства «СОПКИ» на улице Марата, 16. Создание муниципального центра в первую очередь направлено на укрепление связи поколений и развитие волонтёрских инициатив в части патриотического воспитания молодого поколения.

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «Мы все патриоты своей страны, своего Отечества. Мне кажется, у каждого человека, который проживает на территории РФ, при упоминании Великой Отечественной войны замирает сердце. И важно правильно доносить информацию, работать в этой части с молодёжью, в том числе. Работать с ветеранами и передавать опыт, знания из поколения в поколение».

Каждого добровольца, желающего присоединиться к правильному делу, ждёт в первую очередь обучение. Уроки будут проводить в онлайн- и оффлайн-форматах.

Елизавета Розаева, специалист «ДОБРО. Центр развития волонтёрского движения», председатель муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Планируется улучшение компетенции волонтёров по волонтёрским навыкам. Это коммуникативные компетенции, умение выходить из конфликтной ситуации. И по каждому мероприятию, по которому волонтёры будут проводить акции, будут помогать в их организации. Они будут проходить и исторический минимум».

Добровольцы Мурманской области становятся частью Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Кстати, активисты «ДОБРО. Центра» и «Волонтёры Победы» в рамках события презентовали план работы на этот год.

Виктория Эвоян, волонтёр: «До 9 мая я бы хотела поучаствовать в разных волонтёрских вакансиях. В том числе от «Волонтёров Победы». У нас есть первичное отделение на базе «ДОБРО. Центра развития молодёжного движения» и, возможно, мы поставим сценку на военную тему вместе с нашей командой».

Чтобы присоединиться к движению, нужно просто зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, пройти онлайн-обучение, далее найти ближайший центр подготовки и участвовать в событиях.