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Центр «Полярная звезда» - для детей и молодёжи

В Мурманске в рамках госпрограммы «Образование и наука» начался капитальный ремонт здания для Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Полярная звезда».

На территории Долины Уюта в здание 1989 года постройки сейчас кипят строительные работы. Здесь создают базу для комплекса «Полярная звезда», который будет устроен по модели Всероссийского образовательного центра «Сириус».

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Центр будет действовать по трём принципам: по принципу научных классов, классов искусства и спорт. Все три единства будут сочетаться. На мой взгляд, здесь правильная локация: здесь Долина Уюта, достаточно развиты спортивные инфраструктуры, детишки будут иметь возможность заниматься спортом на более высоком уровне. Здесь же будут созданы различные технические, технологические лаборатории».

При подготовке проекта по капитальному ремонту были учтены практически все тенденции, имеющиеся в современном образовании. Материалы, используемые строителями, отвечают всем требованиям по безопасности, экологичности, энергоэффективности и технологичности. Дизайн внутренних помещений ещё не завершён, сейчас в здании идут демонтажные работы.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Согласованы с Министерством образования объёмно-планировочные решения, которые показывают всё зонирование, которое будет по этому зданию после капитального ремонта. И данные решения, в том числе, конструктивные – доступность маломобильных групп, технологические решения сейчас находятся в экспертизе, получают экспертную оценку».

Нам также удалось взглянуть на будущий фасад образовательного центра. По заверениям подрядчика, облицовочная плитка будет стойко переносить все особенности климата Заполярья. Срок окончания работ пока не определён.

 

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