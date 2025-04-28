Центр профилактики зрения «Glazburg» - место, где заботятся о здоровье глаз северян

Проблемы со зрением – одна из самых распространенных болезней. Зрительные трудности встречаются не только у пожилых людей. Близорукость, астигматизм и дальнозоркость – самые распространенные проблемы у людей разных возрастов.

Центр профилактики зрения «Glazburg» - то место, где заботятся о здоровье ваших глаз. В сети оптик, давно зарекомендовавших себя на рынке, помогают предотвратить серьёзные ухудшения зрения, оказывают профессиональную помощь и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Сеть салонов оптики «Glazburg» работает в Мурманской области уже 30 лет. Все эти годы она поддерживает статус качества - в проверке зрения, точном подборе очков, а также профессионализме специалистов.

Мурманский салон в этом плане уникальный, здесь можно не просто подобрать контактные линзы или сделать очки на заказ с немецкими линзами, но и пройти курс аппаратного лечения зрения.

Наталья Алферова, детский врач офтальмолог: «В оптике «Glazburg» можно получить аппаратное лечение для различных заболеваний, таких как близорукость, спазм аккомодации, птоз, зрительная утомляемость».

Центр профилактики зрения «Glazburg» оснащён современными аппаратами, которые без хирургического вмешательства улучшают зрение человека. Например, «Фосфен» - электростимулятор, который используют для проведения курсов физиотерапевтического лечения. Он основан на воздействии импульсного электрического тока на мышечный аппарат глаза, сетчатку и зрительный нерв. Также есть устройство лазерной стимуляции глазных мышц для улучшения кровоснабжения глаза, аппараты магнитотерапии. Причём пройти современные процедуры может даже ребёнок.

Наталья Алферова, детский врач офтальмолог: «Можно записаться, когда ребёнок уже начал понимать, то есть с 3-4 лет. Например, в детских садах, мы их берём и с трёх лет на аппаратное лечение. Здесь тоже точно также кто-то из родителей сидит рядом, помогает, направляет, мы за этим следим, и можно делать аппаратное лечение».

Школьники постарше приходят на аппаратное лечение одни, процедура проходит под наблюдением специалистов. Результат 10 сеансов - улучшение зрения на одну-две строчки. Эффект будет держаться в зависимости от зрительного режима, нагрузок, а также особенностей работы.

Кроме того, в салоне представлен широкий ассортимент трендовых моделей очков от европейских брендов. А современные линзы из высококачественных и прочных материалов, в разработке которых используют передовые оптические технологии, помогут не только сохранить зрение, но и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Галина, консультант салона оптики «Glazburg»: «Наша оптика более 20 лет является представителем немецкой компании «Carl Zeiss». Мы выписываем детям с четырёх лет специализированные линзы MyoCare, которые приостанавливают детскую миопию. По статистике 100% детей адаптируются в течение одного дня, 99% детей, носящих линзы Zeiss MyoCare, отмечают очень хорошее зрение как на близких, так и на дальних дистанциях».

Линзы таких очков хороши не только своей точностью и поддержкой зрения, но и устойчивостью к царапинам, что особенно актуально для детей.

В салоне оптики «Glazburg» вас ждут профессиональные консультации оптометриста – специалиста по проверке зрения, врача офтальмолога, а также качественная работа по подбору очков и контактных линз.

Адрес в Мурманске: проспект Ленина, дом 48. Записаться на консультацию можно по номеру телефона, указанному на экране.

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