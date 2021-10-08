Центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф» дарит северянкам счастье рождения ребёнка

В России порядка 15% семейных пар страдают от страшного диагноза – бесплодие. В нашем регионе им болеют около трёх тысяч женщин. Долгое время супруги могут даже не знать о существовании этой проблемы, а после ни один год обивать пороги медицинских учреждений и тратить огромные суммы на лечение.

Решение было найдено в 2020 году, когда в Мурманске начал свою работу центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф», направленный на борьбу с бесплодием.

Мурманский центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф» был создан в 2020 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить». До этого северянки были вынуждены выезжать за пределы региона и проходить диагностику, а также получать консультации и лечение в клиниках других городов России. С появлением «Эмбрилайф» в столице Заполярья такая необходимость отпала.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Для того, чтобы естественный прирост стал положительным, чтобы отток населения стал меньше, безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы все эти высокие технологии могли северянки получать на месте. Это и консультирование, это и этапы самого процесса эмбриологии. Очень важно, что это есть на месте».

Новое медицинское учреждение размещено в одном из корпусов перинатального центра на улице Лобова, 8. Такое расположение позволит пациентам получать услуги по лечению бесплодия методами ЭКО буквально по цепочке. Таким образом, от постановки диагноза и лечения до долгожданной беременности стоят не десятки лет, а несколько месяцев. Врачи уверяют - затягивать с походом в клинику точно не стоит, ведь эффективность ЭКО для женщины падает с каждым годом.

Александр Залесный, руководитель перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Всё обследование по бесплодию как по нормативным документам, так и по общему пониманию не должно превышать более 6 месяцев. Сейчас это уже нецелесообразно, неэффективно и неправильно лечиться от бесплодия годами, как это было раньше. Сейчас, если не получается забеременеть естественным способом, либо консервативными методами, необходимо обращаться в центр вспомогательных и репродуктивных технологий».

На данный момент в центре работает специализированный приём. Прийти на консультацию пациенты могут как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача. Приём ведется бесплатно – по полису ОМС.