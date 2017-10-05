Центр школьного питания накормит всех любителей грызть гранит науки

Нравится ли детям еда в школьной столовой? Довольны ли родители её качеством? Эти вопросы задаются постоянно. Центр школьного питания в Мурманске наглядно показал, как проходит работа в их центре. По комнатам цеха прошлась и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманский центр школьного питания работает с 2012 года. Сейчас он обеспечивает качественными продуктами 53 образовательных учреждения города, включая прогимназии.

Задача его – обеспечить питание детей качественно и безопасно. Для этого отдельно были созданы 2 производственных цеха. Можно даже сказать 3 участка: цех по производству полуфабрикатов мясной и рыбной продукции, это овощной цех, где продукция чистится, моется, вакуумируется и взвешивается. И с указанием срока реализации, веса и температурного режима, при котором может храниться эта продукция, направляется в образовательные учреждения.

Точно также работает и мясной цех. Вся продукция маркируется, ставится знак, ставится температурный режим, предел температурного режима - также направляется по заявке в образовательные организации.

Работает пекарский цех, в котором выпекается мучная продукция - около 44 видов. Это пирожки с различными начинками, это выпечка из песочного теста, из дрожжевого теста. Выпекается около полторы тысячи штук ежесуточно белого хлеба, так называемые батоны, которые также поступают в образовательные учреждения.