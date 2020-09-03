Центр управления регионом скоро появиться в Мурманске

Правительство Мурманской области подписало распоряжение о его создании.

Центр управления регионом – это единый пункт мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.

Он разместиться в Мурманске по адресу: улица Софьи Перовской, 5.

Центр – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главное его преимущество в том, что обращение без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения.