Централизованное стерилизационное отделение Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина отмечает юбилей – 10 лет работы

К большой дате в учреждении полностью обновили конвейер чистоты.

Есть в больнице место, в которое разрешён вход только избранным. В этих потайных комнатах рождается залог безопасности пациентов – абсолютная и бескомпромиссная стерильность.

В Мурманской областной больнице имени Баяндина в день может проходить по две сотни операций. Чтобы у врачей и медсестёр всегда наготове были чистые инструменты, в Централизованном стерилизационном отделении трудятся и люди, и новейшие аппараты. Здесь 4 зоны: грязная, чистая, стерилизационная, стерильная. Свой путь после любого использования инструментарий начинает с моечно-дезинфекционной машины. Тут инструменты проходят очистку и сушку.

Ольга Скочилова, заведующий Централизованным стерилизационным отделением Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Важный момент, здесь машины проходного типа - загрузка у нас идёт на грязной зоне, а выгрузка пойдет на чистой зоне».

Моечно-дезинфекционная машина очищает инструменты под температурой 92 градуса специальными щелочными и кислотными растворами. Такие машины приспособлены абсолютно к любому типу медицинского инструментария.

Машины новые, только в этом году поступившие на службу в больницу. Всего на модернизацию больницы было выделено более 130 миллионов рублей. 70 единиц техники получило Централизованное стерилизационное отделение.

Сергей Клемешов, консультант отдела государственных закупок Управления ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения Мурманской области: «Оборудование отечественное, надёжное, уже эксплуатируется порядка полугода».

Главное преимущество современной техники - она не изнашивает инструменты, полностью убивая бактерии и их споры.

Юрий Батечко, врач-эпидемиолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Это очень важно с точки зрения профилактики … Здесь можно централизовано проводить контроль качества каждого этапа обработки».

Следующий шаг на пути к абсолютной чистоте – комплектация.

Ольга Скочилова, заведующий Централизованным стерилизационным отделением Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Сейчас мы с вами видим совершенно чистые, отмытые инструменты … Это современный упаковочный материал по европейским стандартам».

Упаковочный материал представляет из себя специальные пакеты или отрезки бумаги, в которые можно упаковать инструменты любого размера и в любом количестве.

Новые термозапаивающие машины надёжно запаковывают, сохраняют чистоту и стерильность инструментов в течение года. А раньше срок был всего до 20 суток. Также машина сама автоматически печатает сроки эксплуатации на пакетах.

Следующий этап – стерилизация, где уничтожают даже споры бактерий.

Чистые и упакованные инструменты отправляют в ещё одну большую машину - паровой форвакуумной стерилизации, где под воздействием температуры в 134 градуса и давления в две атмосферы они завершают долгий путь. Эта техника не требует постоянного присутствия человека рядом и также щадит инструменты, продлевая срок их службы.

Для определения чистоты и стерильности инструментов в каждой упаковке есть химический индикатор качества.

Ольга Скочилова, заведующий Централизованным стерилизационным отделением Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Красный кружок должен стать чёрным, тогда изделие полностью стерильно».

Если индикатор показал нестерильность, то набор изымается и возвращается обратно, где проводят расследование и профилактику оборудования.

Раньше эти этапы проходили ручным способом: каждый инструмент медсестра обрабатывала в растворе, ополаскивала в обычной воде, а затем в дистиллированной. Обработка одного обыкновенного пинцета могла занять более 3 минут.

Сейчас полный цикл занимает 4 часа и набор инструментов готов к работе. В день машины проводят по два-три цикла. Это сотни инструментов, которые важно держать в чистоте. Особенно радует медиков, что технологический скачок произошёл на отечественной базе. Сегодня мурманское модернизированное Централизованное стерилизационное отделение продолжает давать уверенность хирургу и спокойствие пациенту. Это отличный подарок отделению, которое отмечает 10 лет работы.