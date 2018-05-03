Центральная детская библиотека города Мурманска отметила 90-летие

За эти годы сотрудники учреждения открыли множество филиалов и провели большую работу по их модернизации. С юбилеем библиотекарей поздравила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Детские библиотеки Мурманска сегодня – это культурный синтез, объединяющий в себе чтение и творчество. Помимо привычных функций интеллект-центры стали прекрасным местом для семейного отдыха и общения, в которые может попасть любой посетитель, в том числе имеющий ограничения по здоровью.

- Главные слова благодарности у меня к нашим читателям, в первую очередь, - говорит Веслава Лобода, директор МБУК «Центральная детская библиотека г.Мурманска», - потому что вся наша деятельность, в принципе, для них. Мы существуем для них. Для нас самое главное получать от них отдачу в виде того, что они день за днём возвращаются в нашу библиотеку: приходят в поисках новых книг, в поисках каких-то новых увлечений, за интересным общением, за проведением какого-то интересного досуга и с целью реализации своих творческих возможностей.

Вот уже 90 лет сотрудники Центральной детской библиотеки города Мурманска работают для своих читателей. А началась история учреждения 8 мая 1928 года с организации первой в городе библиотеки. Сегодня помимо центрального отделения она включает 11 филиалов, услугами которых пользуется около 40 тысяч человек.

- Они сегодня все очень увлеченные, очень интересные люди, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска. – Они всегда стремятся быть первыми, всегда стремятся идти вперед и стараются, чтобы все мероприятия, которые они проводят, были интересны для малышей, для юных читателей, которые приходят к нам в библиотеку и получают удовольствие от присутствия здесь.

В этот день прозвучало много приятных слов в адрес библиотекарей. Лучшие сотрудники были награждены почётными грамотами. Стоит отметить, что власти Мурманска ведут большую работу по созданию современных интеллект-центров, большая часть из которых уже модернизированы, согласно последним требованиям.