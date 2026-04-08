Центральная городская библиотека Мурманска превращается в «Библиотеку традиций»

Модельная библиотека – это современное публичное книгохранилище, ориентированное и на создание уютной среды, где есть площадки для учебы, проведения тематических акций и зоны отдыха. Именно таким многофункциональным местом станет Центральная городская библиотека на Кольском проспекте, 93.

Сейчас здесь уже выполняют электромонтажные работы, выравнивание и оштукатуривание стен, перепланировку. Новое пространство будет называться «Библиотека традиций». В концепцию пространства включены элементы русской культуры и традиционного искусства.

В пространстве появится 3 новых зала, которые будут рассчитаны на широкий круг посетителей, например, компьютерный класс с графическими планшетами для занятий дизайном. Новшества будут больше привлекать молодое поколение.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, директор гимназии №10, член партии «Единая Россия»: «Безусловно, ученики нашей десятой гимназии, которая сейчас насчитывает более 1600 человек, и находится в непосредственной близости к этой библиотеке, будут пользоваться новым отремонтированным помещением».

Ольга Вовк, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «В соседнем помещении у нас будет творческая мастерская. Надеюсь, что вместе с ребятами будем здесь создавать комиксы».

Напомним, Центральная городская библиотека распахнула свои двери в этом здании в 1979 году. За время работы это место стало знаковым и любимым у горожан. На сегодняшний день учреждение насчитывает десятки тысяч зарегистрированных читателей.

Кстати, на время ремонта из библиотеки вывезли 16 тонн книг. Все издания бережно хранятся в других филиалах и ждут возвращения в обновленные после ремонта стены.