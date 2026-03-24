Центральной темой заседания правительства Мурманской области стало благоустройство города-героя

В 2026 году город-герой Мурманск отпразднует юбилей – 110 лет. Для жителей событие особо значимо, поэтому, как отметили на заседании, важно, чтобы к этому времени столица Заполярья приобрела обновлённый вид.

Кроме того, в 2027-м Мурманск станет площадкой для проведения очередного Международного арктического форума, что также требует серьёзной подготовки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас сформирована сейчас профессиональная команда».

Нынешнее совещание является продолжением декабрьского заседания, где также рассмотрели ключевые вопросы по благоустройству региона. Особое внимание уделяется столице Арктики. Развитие инфраструктуры города находится в активной фазе, строительство больших проектов хоть и влечёт за собой временный дискомфорт для жителей, но конечный результат радует.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Каждый проект тянет за собой ещё дальше проекты. Мы видим, что сейчас открылась «Родина», а это тянет за собой благоустройство прилегающих пространств».

В центре внимания повестки – исторический центр города, улица Ленинградская, открытие которой планируется в следующем месяце. Работы по благоустройству площади Пять Углов также должны завершить в этом году.

Дарья Климова, директор Центра городского развития Мурманской области: «2026 год будет достаточно плотным с точки зрения строительных процессов. В центре Мурманска будет завершена площадь Пять Углов, начнётся реконструкция прилегающих к ней территорий».

Программа «На Севере – твой проект» стала ещё одной темой заседания. В прошлом году благодаря ней было реализовано 7 предложений, в этом – показатели выше.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «В этом году будет реализовано 13 проектов, они также будут в разных направлениях. Будем смотреть те пожелания жителей, которые у нас были, чтобы можно было увеличить количество проектов».

Кроме того, в этом году продолжится обновление фасадов и кровель МКД, а также установка архитектурной подсветки.