В регионе стартует подготовка к общегородским субботникам
Центральной темой заседания правительства Мурманской области стало благоустройство города-героя

В 2026 году город-герой Мурманск отпразднует юбилей – 110 лет. Для жителей событие особо значимо, поэтому, как отметили на заседании, важно, чтобы к этому времени столица Заполярья приобрела обновлённый вид.

Кроме того, в 2027-м Мурманск станет площадкой для проведения очередного Международного арктического форума, что также требует серьёзной подготовки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас сформирована сейчас профессиональная команда».

Нынешнее совещание является продолжением декабрьского заседания, где также рассмотрели ключевые вопросы по благоустройству региона. Особое внимание уделяется столице Арктики. Развитие инфраструктуры города находится в активной фазе, строительство больших проектов хоть и влечёт за собой временный дискомфорт для жителей, но конечный результат радует.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Каждый проект тянет за собой ещё дальше проекты. Мы видим, что сейчас открылась «Родина», а это тянет за собой благоустройство прилегающих пространств».

В центре внимания повестки – исторический центр города, улица Ленинградская, открытие которой планируется в следующем месяце. Работы по благоустройству площади Пять Углов также должны завершить в этом году.

Дарья Климова, директор Центра городского развития Мурманской области: «2026 год будет достаточно плотным с точки зрения строительных процессов. В центре Мурманска будет завершена площадь Пять Углов, начнётся реконструкция прилегающих к ней территорий».

Программа «На Севере – твой проект» стала ещё одной темой заседания. В прошлом году благодаря ней было реализовано 7 предложений, в этом – показатели выше.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «В этом году будет реализовано 13 проектов, они также будут в разных направлениях. Будем смотреть те пожелания жителей, которые у нас были, чтобы можно было увеличить количество проектов».

Кроме того, в этом году продолжится обновление фасадов и кровель МКД, а также установка архитектурной подсветки.

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 92 копейки, евро теряет 80 копеек-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает работу по отработке обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
