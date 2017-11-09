Центрам разнообразного досуга становятся библиотеки Мурманска

За последние несколько лет филиалы мурманских библиотек изменились до неузнаваемости. Они не только отремонтированы, но и модернизированы, что называется изнутри. Теперь это не просто интеллект-центры, это места, где можно пообщаться с творческими людьми, принять участие в квестах и мастер-классах, а также провести время за настольными играми. В Центральной городской библиотеке такие нововведения считают залогом успеха.

- Мы чувствуем, что читателям становится свободнее и комфортнее у нас, - говорит Светлана Исаева, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека г.Мурманска». - Те, кто приходит к нам, чувствуют, что они могут здесь и позаниматься творчеством, и общаться между собой, интересно провести свободное время. Мурманчане приводят к нам и новых читателей, своих друзей, которые приходят уже с какими-то новыми запросами, идеями и предложениями.

Главная задача модернизации – привлечь молодую аудиторию и не потерять посетителей старшего поколения. Поэтому, проводимые мероприятия, разнообразные и могут заинтересовать человека любого возраста. Например, сейчас в Центральной библиотеке проходит фотоконкурс «Арт-пространство», в рамках которого читальный зал можно использовать как площадку для съёмок. Кроме того здесь проходит марафон «Книга – ключ к знаниям». Это серия интеллектуальных игр по мотивам популярных изданий и фильмов.

- Муниципалитетом выделяются значительные деньги из городского бюджета на то, чтобы библиотеки были современными, доступными для развлечений разных групп населения, - отмечает Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Хочется, чтобы горожане знали о том, что сегодня библиотеки обладают очень большими ресурсами. Это десятки наименований газет, журналов, периодических изданий, тысячи новых книг, которые каждый год поступают в городские библиотеки.

Атмосфера, царящая в филиалах сегодня позволяет и сохранить неповторимый шарм библиотек, и привнести что-то новое и необычное. Самое главное, отмечают библиотекари, за участие в интересных акциях не