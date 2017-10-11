Центробанк приглашает на день открытых дверей

В рамках мероприятия мурманчане и жители области узнают об истории Банка России на Мурмане, а так же о преимуществах национальной платежной карты «Мир».

Посетителей научат отличать подлинные банкноты от фальшивых. Так же участники мероприятия смогут примерить экипировку инкассатора и принять участие в конкурсах и викторинах.

День открытых дверей в Мурманске состоится в субботу, 14 октября, в отделении Центробанка по адресу: г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.

Подобные мероприятия пройдут по всей стране.