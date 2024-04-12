Центробанк выпустил 2-рублевую серебряную монету, посвящённую дважды Герою СССР Борису Сафонову

Во время Великой отечественной войны Сафонов служил в авиационном полку Северного флота.

Борис Сафонов не вернулся из боевого вылета 30 мая 1942 года. В этот день лётчик прикрывал шедший в Мурманск союзный конвой PQ-16.

На момент гибели ему было 26 лет. Предполагаемое место крушения самолёта Сафонова находится в Баренцевом море к северу от Мурманска.

До момента гибели Борис Сафонов совершил 224 боевых вылета, в которых сбил 19 самолётов противника лично и три - в группе.