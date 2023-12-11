Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъём, а рубль слабеет с учётом ослабевших стимулов к росту

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъём утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Как пишет finmarket.ru, с конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает «Trading Economics». В октябре они опустились на 0,2%.

По данным Московской биржи, доллар США и юань утром в понедельник, рубль слабеет с учётом ослабевших стимулов к росту.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,24 рубля (+33,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 59,48 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар снизил темпы роста, курс евро повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0801 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 18,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 49,37 копейки и составил 99,1462 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 43,99 коейки., евро - на 30,53 копейки.