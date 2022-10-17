Цены на нефть поднимаются, курс рубля перешёл к снижению

Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жёсткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьёзно ослабила экономику страны в этом году.

«Импульс к росту, который мы видим сегодня, вероятно, будет краткосрочным, поскольку чётких причин для ралли нет, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Возможно, сейчас инвесторы видят выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов понедельника стабилен к юаню, но переходит к снижению против доллара и теряет к евро: иностранные валюты торгуются около 8,6 рубля, 62,46 рубля и 61,23 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск повышался на 35 копеек, до 62,46 рубля, юаня — почти не менялся, оставаясь около 8,6 рубля, евро — рос на 52 копейки, до 61,23 рубля.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.

По данным газеты «Financial Times», несколько британских парламентариев-консерваторов и видные фигуры из лондонского Сити призывают и саму Трасс сложить полномочия премьер-министра после спорных экономических решений, подорвавших доверие к ней.

Новый министр финансов Великобритании заявил в интервью «BBC» в минувшее воскресенье, говоря о возможности сворачивания каких-либо из принятых правительством за последнее время мер стимулирования экономики, что «ничто не исключено». Позднее в понедельник Хант намерен сделать заявление, касающееся среднесрочного бюджета страны.