Zivert и шоу дронов: в октябре Мурманск отметит 105-летиеЮные северяне выбирают «Академию телевидения»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.21 19:30

Цены на овощи снижены! Проверили контролёры

Мурманские общественные организации провели рейды по контролю цен на продукты в магазинах столицы Заполярья.

Рейды по контролю качества продуктов в сетевых магазинах Мурманска  проводили всё лето. В этот раз под прицел общественников попал супермаркет в центре города. Контролёры должны определить ценовую доступность сезонных овощей и фруктов, но гораздо красноречивей мнений контролеров отзывы самих покупателей, которые регулярно посещают точку.

«Как вам цены на сезонные овощи в «Магните»?», - поинтересовались журналисты «АрктикзТВ» у земляков.

- Более-менее нормально. Я сейчас заходила в «Перекрёсток»,  там дороже. Прихожу всегда сюда, по пути, за овощами.

- Хорошее качество и вкусное всё.

Заполярный производитель – это, в том числе, и молочные сельхозпредприятия. Одно из них недавно запустило проект «#НашеМолоко», благодаря которому мурманчане могут приобрести свежие молоко, творог и сметану.

По результатам рейда выяснилось, что мурманчане охотно закупаются местной продукцией, цены на овощи снижены, а сами магазины оперативно выполняют все требования общественников.

Напомним, такие проверки сетевых магазинов активисты организуют по инициативе главы региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 28 копеек, доллар теряет почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика