Цены на овощи снижены! Проверили контролёры

Мурманские общественные организации провели рейды по контролю цен на продукты в магазинах столицы Заполярья.

Рейды по контролю качества продуктов в сетевых магазинах Мурманска проводили всё лето. В этот раз под прицел общественников попал супермаркет в центре города. Контролёры должны определить ценовую доступность сезонных овощей и фруктов, но гораздо красноречивей мнений контролеров отзывы самих покупателей, которые регулярно посещают точку.

«Как вам цены на сезонные овощи в «Магните»?», - поинтересовались журналисты «АрктикзТВ» у земляков.

- Более-менее нормально. Я сейчас заходила в «Перекрёсток», там дороже. Прихожу всегда сюда, по пути, за овощами.

- Хорошее качество и вкусное всё.

Заполярный производитель – это, в том числе, и молочные сельхозпредприятия. Одно из них недавно запустило проект «#НашеМолоко», благодаря которому мурманчане могут приобрести свежие молоко, творог и сметану.

По результатам рейда выяснилось, что мурманчане охотно закупаются местной продукцией, цены на овощи снижены, а сами магазины оперативно выполняют все требования общественников.

Напомним, такие проверки сетевых магазинов активисты организуют по инициативе главы региона.