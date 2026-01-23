Цены в Мурманской области в декабре 2025 года незначительно подросли, а инфляция замедлилась

Свежие данные северянам представил Росстат.

Цены в Мурманской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. При этом годовая инфляция продолжила замедляться и составила 8,2%.

Заметнее всего в последний месяц года выросли цены на овощи – на прилавки хлынула дорогая тепличная продукция. В то же время из-за хорошего урожая огурцы подорожали меньше, чем обычно. А помидоры, свёкла, капуста и морковь подешевели.

Продолжили снижаться и цены на сахар.

Из-за роста мировых цен на электронные компоненты, подорожали компьютеры и смартфоны, а бытовая техника подешевела.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Значительнее всего в декабре и в целом за год подорожали услуги. Причина в повышенном спросе на авиабилеты из-за роста турпотока в Мурманскую область. Регион становится всё более привлекательным направлением как для отечественных, так и для иностранных туристов. При этом турпакеты в Турцию и некоторые страны Средней Азии, наоборот, стали доступнее благодаря укреплению рубля и снижению спроса из-за окончания высокого сезона».